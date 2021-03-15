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Malezya'da gayrimüslimlerin "Allah" kelimesini kullanma yasağının kaldırılması temyize götürüldü

Malezya'da 35 yıldır uygulanan gayrimüslimlerin ritüel, vaaz ve dini yayınlarında "Allah" kelimesini kullanma yasağının mahkeme kararıyla iptaline karşı temyiz başvurusu yapıldı.

Malezya'da gayrimüslimlerin
AA

Malaysiakini ve Malay Mail gazetelerine konuşan Başsavcı Yardımcısı Abdul Razak Musa, yasağın yeniden uygulanması için İçişleri Bakanlığı adına Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusu yapıldığını doğruladı.

Başsavcı Yardımcısı Abdul Razak, temyiz başvurusuna ilişkin detay vermedi.

Yüksek Mahkeme 10 Mart'ta, 1986'da kabine kararıyla alınan ve gayrimüslimlerin "Allah", "Kabe" ve "namaz" gibi İslami terimleri kullanmasını yasaklayan kararın Anayasa'ya aykırı olduğu yönünde hüküm vermişti.

Yasağın iptali ülkedeki bazı Müslüman grupların tepkisini çekmiş, iktidar koalisyonu ortaklarından Malezya İslam Partisi (PAS),mahkeme kararının temyize götürülmesi çağrısında bulunmuştu.

- 35 yıldır uygulanan yasak

Malezya hükümeti, "gayrimüslimlerin, Müslümanlara yönelik misyonerlik faaliyetlerini önlemek" amacıyla 1986'da "Allah" kelimesi başta olmak üzere İslami terimlerin Müslüman olmayanlarca kullanılmasını yasaklamıştı.

2008'de Endonezya'dan dönüşünde üzerinde "Allah" yazısı bulunan CD'ler taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve elindeki CD'lere polisin el koyduğu Malezyalı Hristiyan Jill Ireland, bu kararın iptal edilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Ireland'ın CD'leri 2015'te iade edilmiş, daha sonra Yüksek Mahkeme 2017'de Ireland'ın başvurusunu incelemeyi kabul etmişti.

Malezya nüfusunun yüzde 61,3'ünü Müslümanlar, yüzde 19,8'ini Budistler, yüzde 9,2'sini Hristiyanlar, yüzde 6,3'ünü Hindular ve geri kalanını da geleneksel yerel din mensupları oluşturuyor.

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