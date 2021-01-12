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Malezya'da Kovid-19'a karşı 1 Ağustos'a kadar OHAL ilanı

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etti

Malezya'da Kovid-19'a karşı 1 Ağustos'a kadar OHAL ilanı
AA

Kraliyet Sarayı Istana Negara'dan yapılan yazılı açıklamada, Sultan Abdullah Şah'ın, Başbakan Muhyiddin Yasin'in tavsiyesine uyarak 1 Ağustos'a kadar OHAL ilan edilmesine rıza gösterdiği belirtilerek, "Karar ülkenin çıkarları ve halkın güvenliğinin temini esas alınarak verilmiştir. Kovid-19 istatistikleri ve özellikle eyaletlerdeki sağlık ekipmanı zorlukları hesaba katılmıştır." ifadesi kullanıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Kral'ın bu süreçte halkı sükunete davet ettiği vurgulandı ve "1 Ağustos 2021'e kadar Kovid-19 vakalarında azalış gözlemlenir ve salgın kontrol edilirse OHAL kararı daha kısa sürebilir." denildi.

Başbakan Muhyiddin Yasin'in de gün içinde düzenleyeceği basın toplantısında OHAL şartlarını detaylı olarak açıklayacağı bildirildi.

Malezya hükümeti Ekim 2020'de ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edilmesi için Kral'a tavsiyede bulunmuş, Malezya Kralı teklifi reddetmişti.

Toplam 138 bin 224 Kovid-19 vakasının bulunduğu Malezya'da 555 kişi yaşamını yitirdi, 28 bin 554 kişi de tedavi görüyor.

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