Malezya'da Kovid-19 belirtisi göstermeyen hastalar ev karantinasına alınacak

AA

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, ülkedeki yabancı işçilere Kovid-19 testi yapılmasından ötürü günlük en az 1000 yeni vaka tespit edildiğini belirterek "Hastanelerdeki yoğun hasta artışından ötürü bundan sonra testi pozitif çıkan herkes hastaneye götürülmeyebilir." dedi.

Hişam, Kovid-19 hastalarının hastaneye yatırılmaları için kriterlerin değişeceğini aktararak "Testi pozitif çıkıp Kovid-19 belirtisi vermeyen kişiler, evlerinde karantinaya alınacak ve durumları kötüleşmesi halinde en yakınlarındaki kliniklerde tedavi edilecekler." şeklinde konuştu.

Şimdiye kadar 100 binden fazla kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs nedeniyle toplam 452 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde 20 bin 233 kişi ise Kovid-19 tedavisi görüyor.