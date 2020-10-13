Malezya'da muhalefet lideri Enver, hükümet kurmak için meclis çoğunluğuna sahip olduğunu söyledi

AA

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüşmesinin ardından basına konuşan muhalefet lideri Enver, görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enver, hükümet kuracak meclis çoğunluğunu kanıtlayan belgeleri Sultan Abdullah Şah'a sunduğunu belirterek, "Majesteleri, sunduğum belgeleri kontrol ettikten sonra parti liderleriyle görüşüp fikirlerini alacak ve birkaç gün içinde kararı verecek." şeklinde konuştu.

Enver, "Hükümeti kurabilmek için 120'den fazla milletvekili desteğim var." ifadesini kullandı fakat isim vermekten kaçındı.

Sunduğu teklife ilişkin son kararın Kral'a ait olduğunu belirten Enver, Malezya halkına, Kral'a zaman verme çağrısında bulundu.

Muhalefet liderinin basın açıklamasının ardından Kraliyet Sarayı Istana Negara, Meclisteki tüm siyasi parti liderlerinin konuyu müzakere etmek üzere saraya görüşmeye çağrıldığını duyurdu.

- Enver İbrahim'in meclis çoğunluğu iddiası

Ana muhalefet lideri Enver, 23 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, hükümet kurmak için milletvekili çoğunluğunu elde ettiğini öne sürerek, "Görüştüğüm kişiler, hükümeti devralmam için bana açık desteklerini beyan etti. Şu an milletvekillerinden hatırı sayılır bir destek aldım ve bunu en kısa zamanda Kral'a sunacağım." açıklamasında bulunmuştu.

İktidar kanadından da bir grup milletvekilinin kendisini desteklediğini belirten Enver, kaç milletvekilinin desteğini aldığına dair net sayı vermemişti.

Malezya Kralı Sultan Abdullah, Enver'in kendisiyle görüşme talebini doğrulamış fakat sağlık sorunları nedeniyle görüşmeyi ertelediğini açıklamıştı.

Malezya'da hükümet kurabilmek için parlamentodaki 222 milletvekilinden en az 112'sinin desteği gerekiyor.

Başbakan Muhyiddin Yasin'in liderliğindeki iktidar koalisyonunun halihazırda 113 milletvekili desteği bulunurken Enver'in, hükümet kurabilmesi için iktidara bağlı milletvekillerinden destek alması gerekiyor.

- Malezya Kralı'nın yetkileri

Anayasaya göre Enver'in hükümet kuracak çoğunluğa sahip olduğuna kanaat getirmesi durumunda Kral, mevcut hükümeti düşürüp Enver'i yeni başbakan atayabilir.

Bunun yanı sıra Malezya Kralı, meclisi feshetme, mecliste güven oylaması kararı alma veya erken seçim ilan etme tercihlerini de elinde bulunduruyor.