AA

Malezya'da yeni hükümet için güvenoylaması yapılacak meclis oturumu ertelendi



- 9 Mart'ta yapılacağı açıklanan oturumun 18 Mayıs'a ertelenmesi kararının Başbakan Muhyiddin'in hükümet kurmak için milletvekili desteğini sağlayamamasından dolayı alındığı ileri sürüldü

KUALA Malezya'nın yeni Başbakanı Muhyiddin Yasin'in, parlamentoda hükümeti kurmaya yetecek milletvekili desteği bulunup bulunmadığı tartışmaları sürerken, güvenoylamasının yapılacağı 9 Mart'taki meclis oturumu 18 Mayıs'a ertelendi.

Malezya Parlamentosundan bugün yapılan açıklamada, "9 Mart'ta herhangi bir oturum gerçekleşmeyecek. Yeni oturum tarihi 18 Mayıs olarak belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada meclis oturumunun neden ertelendiğine ise değinilmedi.

Karara ilişkin Malezya basınında yer alan haberlerde, Muhyiddin'in hükümet kurmak için gerekli 112 milletvekili desteğini henüz alamadığı için parlamento oturumunun ertelendiği öne sürüldü.

Mecliste Muhyiddin'in başbakanlığını Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO),Malezya Çinli Partisi (MCA),Malezya Hint Kongresi (MIC),Muhyiddin'in liderliğindeki Malezya Birleşik Yerli Partisi (PPBM) ve PAS'ın yanı sıra 3 bağımsız milletvekili destekliyor.

Mevcut durumda Muhyiddin'e destek veren milletvekili sayısı 93 olarak biliniyor.

Muhalefet koalisyonunun desteklediği eski Başbakan Mahathir Muhammed ise 114 milletvekilinin desteğini almış durumda.

Muhyiddin'in, 18 Mayıs'a kadar, hükümet kurmak için gerekli 112 milletvekili desteğini elde edip edemeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Malezya'da, başbakanın parlamentoda 112 milletvekilinden güvenoyu alamaması durumunda hükümet kurulamazken, bu durumda ya meclis çoğunluğu olan partilerin belirlediği aday başbakan seçiliyor ya da ülke erken seçime gidiyor.

- Malezya'da hükümet krizi ve Başbakan Mahathir'in istifası

Malezya'da 23 Şubat'ta muhalefet partileri UMNO ve PAS, dönemin başbakanı Mahathir Muhammed'in partisi PPBM ile bir araya gelerek mevcut iktidar koalisyonunu dağıtıp Ulusal İttifak adı altında yeni bir hükümet koalisyonu kurma girişiminde bulunmuştu.

Aynı gün Ulusal İttifak'ı destekleyen toplam 6 partiden liderler, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile iktidarın onaylanması için bir araya gelmişti.

Başbakan Mahathir'in, bazı yöneticileri yolsuzluk soruşturması geçiren UMNO ile birlikte çalışmayı kabul etmemesi üzerine planlanan yeni koalisyonun kurulması gecikmişti.

Ertesi gün Mahathir, Ulusal İttifak koalisyonunda yer almamak için başbakanlıktan istifa etmişti.

Mahathir'in istifasının ardından partisi PPBM de koalisyondan çekilmiş, daha sonra Enver İbrahim'in liderliğindeki Halkın Adaleti Partisinden (PKR) 11 milletvekilinin istifa ederek bağımsız olmasıyla iktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonu, meclis çoğunluğunu kaybederek çökmüştü.

Mahathir'in muhalefet partileriyle iktidar koalisyonunda yer almaya yanaşmaması üzerine UMNO ve PAS, erken seçime gidilmesini savunmuştu.

Sonraki günlerde PBBM Genel Başkanı Muhyiddin'in muhalefet partileriyle birlikte çalışma sinyali vermesi üzerine UMNO, PAS, PPBM ve beraberindeki muhalif partiler Muhyiddin'i başbakan adayı göstermişti.

Bunun üzerine PH partileri PKR, Demokratik Hareket Partisi (DAP) ve Milli Emanet Partisi (Amanah),Mahathir'i tekrardan başbakan olarak destekleme kararı almıştı.

Mahathir'in 114 milletvekilinden destek aldığı iddiasına rağmen Malezya Kralı Sultan Abdullah, 29 Şubat'ta Muhyiddin'i başbakan olarak atamıştı.

Alınan karara itiraz eden PH koalisyonu, parlamentonun bir an önce toplanıp Muhyiddin'in meclis çoğunluğunu güvenoyu ile göstermesi talebinde bulunmuştu.