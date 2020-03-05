AA

Malezya'da yeni hükümetin kurulmasıyla ilgili belirsizlik sürüyor



- Güven oylamasının yapılacağı oturumun ertelenmesi, yeni Başbakan Muhyiddin'in meclis çoğunluğuna sahip olmadığı iddialarını gündeme getirdi - Mecliste halihazırda 93 milletvekilinin desteğini aldığı bilinen Muhyiddin'in kabinesinin 112 milletvekilinden güvenoyu alması gerekiyor - Enver İbrahim'in liderliğindeki koalisyonun desteklediği eski Başbakan Mahathir Muhammed ise 114 milletvekilinin desteğini almış durumda - Muhyiddin'in güvenoyu alamaması durumunda, Mahathir'in meclis çoğunluğuyla yeniden başbakan seçilmesi veya ülkenin erken seçime gitmesi ihtimalleri tartışılıyor

KUALA Malezya'da geçen ayki hükümet krizi ve Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasının ardından Kral Sultan Abdullah Şah tarafından yeni başbakan olarak atanan Muhyiddin Yasin'in, hükümetini kurmak için gerekli meclis çoğunluğunu elde edip edemeyeceğine dair tartışmalar sürüyor.

Dün Malezya Parlamentosunda, Başbakan Muhyiddin'e güven oylamasının yapılacağı 9 Mart'taki oturumun 18 Mayıs'a ertelenme kararı, Muhyiddin'in hükümet kurmak için gerekli 112 milletvekili desteğine sahip olduğuna yönelik şüpheleri artırdı.

Muhyiddin'in başbakan atanmasına itiraz eden muhalefetteki Umut İttifakı (PH) koalisyonunun partileri, alınan kararın doğru olmadığını, Muhyiddin'in meclis çoğunluğuna sahip olduğunu en kısa zamanda güvenoyuyla kanıtlaması gerektiğini belirtti.

Bugünkü açıklamasında muhalefete cevap veren Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) Genel Sekreteri Annuar Musa, oturumun ertelenmesinin güvenoyuyla alakası bulunmadığını vurgulayarak "Muhalefet milletvekillerinin ilgili bakanlıklara soru önergelerini hazırlamalarına süre vermek için oturum 18 Mayıs'a ertelenmiştir." dedi.

Annuar, Muhyiddin'in meclis çoğunluğunun bulunmadığı iddialarının asılsız olduğuna işaret ederek "Bu konuda Başbakan Muhyiddin'e güveniyoruz." ifadesini kullandı.

- Muhyiddin'i 93, Mahathir'i 114 milletvekili destekliyor

Mecliste Muhyiddin'in başbakanlığını UMNO, Malezya İslam Partisi (PAS),Malezya Çinli Partisi (MCA),Malezya Hint Kongresi (MIC) ve Muhyiddin'in liderliğindeki Malezya Birleşik Yerli Partisinin (PPBM) yanı sıra üç bağımsız milletvekili destekliyor.

Mevcut durumda Muhyiddin'e destek veren milletvekili sayısı 93 olarak biliniyor.

PH koalisyonunun desteklediği eski Başbakan Mahathir ise Halkın Adaleti Partisi (PKR),Demokratik Hareket Partisi (DAP),Milli Emanet Partisi (Amanah),eyalet temelli partilerden Warisan ve PPBM'de Muhyiddin'i desteklemeyen 6 milletvekiliyle toplam 114 milletvekilinin desteğini almış durumda.

Muhyiddin'in 18 Mayıs'a kadar hükümeti kurmak için gerekli 112 milletvekili desteğini elde edip edemeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Malezya'da, başbakanın parlamentoda 112 milletvekilinden güvenoyu alamaması durumunda hükümet kurulamazken, bu durumda ya meclis çoğunluğu olan partilerin belirlediği aday başbakan seçiliyor ya da ülke erken seçime gidiyor.

- Malezya'daki siyasi kriz

Malezya'da 23 Şubat'ta muhalefet partileri UMNO ve PAS, dönemin başbakanı Mahathir'in partisi PPBM ile bir araya gelerek, mevcut iktidar koalisyonunu dağıtıp "Ulusal İttifak" adı altında yeni bir hükümet koalisyonu kurma girişiminde bulunmuştu.

Aynı gün Ulusal İttifak'ı destekleyen toplam 6 partiden liderler, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile iktidarın onaylanması için bir araya gelmişti.

Başbakan Mahathir'in, bazı yöneticileri yolsuzluk soruşturması geçiren UMNO ile çalışmayı kabul etmemesi üzerine planlanan yeni koalisyonun kurulması gecikmişti.

Ertesi gün Mahathir, partisi PPBM ve muhalefet tarafından isminin kullanıldığını öne sürmüş, Ulusal İttifak koalisyonunda yer almamak için başbakanlıktan istifa etmişti.

Mahathir'in istifasının ardından partisi PPBM de koalisyondan çekilmiş, daha sonra Enver İbrahim'in liderliğindeki Halkın Adaleti Partisinden 11 milletvekilinin partiden istifa etmesiyle iktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonu, meclis çoğunluğunu kaybederek çökmüştü.

Mahathir'in muhalefet partileriyle Ulusal İttifak'ta yer almaya yanaşmaması üzerine UMNO ve PAS, erken seçime gidilmesini savunmuştu.

Bu sırada Mahathir'i yeniden aday gösterme teklifinde bulunan PH partileri, Mahathir'in tarafsız ve partisiz hükümet kurmak istemesi üzerine Enver İbrahim'i başbakan adayı göstermişti.

Sonraki günlerde PBBM Genel Başkanı Muhyiddin'in Ulusal İttifak partileriyle çalışma sinyali vermesi üzerine UMNO, PAS, PPBM ve beraberindeki muhalif partiler, Muhyiddin'i başbakan adayı göstermişti. Bunun üzerine Enver, başbakan adaylığından çekilmiş ve PH partileri PKR, DAP ile Amanah, Mahathir'i tekrardan başbakan olarak destekleme kararı almıştı.

Mahathir'in 114 milletvekilinden destek aldığı iddiasına rağmen Malezya Kralı Sultan Abdullah, 29 Şubat'ta Muhyiddin'i başbakan olarak atamıştı.

Alınan karara itiraz eden PH koalisyonu, parlamentonun bir an önce toplanıp Muhyiddin'in meclis çoğunluğunu güvenoyuyla göstermesi talebinde bulunmuştu.