Malezya'dan BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik

AA

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesinden ötürü Volkan Bozkır'a en içten tebriklerimi arz ediyorum." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi ve BM Ekonomi ve Sosyal Konseyi'ne seçilen yeni üyeleri de tebrik eden Bakan Hişamuddin, "Malezya, yeni seçilen bütün üyelerle birlikte çalışmayı beklemektedir." açıklamasında bulundu.

Hişamuddin, paylaşımında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da etiketledi.

Volkan Bozkır, 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda, 178 ülkenin desteğini alarak BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi. Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim olan Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Bande'den devralacak ve 2021 yılının Eylül ayına kadar sürdürecek.