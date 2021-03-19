Malezya'dan Kuzey Kore'nin diplomatik ilişkileri kesme kararına

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Malezya'dan Kuzey Kore'nin diplomatik ilişkileri kesme kararına "kınama"

Malezya hükümeti, ülkede gözaltında tutulan bir Kuzey Kore vatandaşının ABD'ye iade edilmesi kararının ardından Kuzey Kore'nin Malezya ile diplomatik ilişkilerini kesmesini kınadı.

Malezya'dan Kuzey Kore'nin diplomatik ilişkileri kesme kararına
AA

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore vatandaşı Mun Chol Myong'un, hakkındaki kara para aklama suçlamalarından ötürü ABD'ye iade edilebileceğine dair Yüksek Mahkemenin aldığı karar değerlendirildi.

Açıklamada, Myong'un ABD'ye iade kararının "hukukun egemenliği" ve "bağımsız yargı" çerçevesinde alındığı belirtilerek, "Gözaltı süresi boyunca Myong'un avukatlarına ulaşımı, aile üyelerinin ziyareti gibi hakları garanti edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Hakkındaki suçlamalar karşısında Myong'un avukatlarının yaptığı temyiz başvurusunun makul görülmediği vurgulandı.

Kuzey Kore'nin Malezya ile diplomatik ilişkileri kesme kararına cevap olarak Bakanlığın açıklamasında, "Malezya, dostane ve yapıcı olmayan, ortak saygıya zarar veren bu kararı kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

- Büyükelçilik çalışanlarına "48 saatte ülkeyi terk etme" emri

Açıklamada, Malezya'nın, egemenlik haklarını korumak üzere Kuzey Kore'nin "diplomatik ilişkileri kesme kararına" her türlü cevap verme hakkı olduğuna işaret edilerek, "Hükümetimiz, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği çalışanları ve ailelerinin 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi yönünde talimat vermiştir." bilgisi paylaşıldı.

- Kuzey Kore ile Malezya arasındaki sorun

Malezya Yüksek Mahkemesi, 9 Mart'ta Kuzey Kore vatandaşı Myong'un, hakkındaki kara para aklama suçlamasından ötürü yargılanmak üzere ABD'ye sınır dışı edilebileceği yönünde karar vermişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Malezya mahkemesinin kararına tepki gösterilmiş ve "Malezya ile diplomatik ilişkilerin kesildiği" duyurulmuştu.

Açıklamanın ardından Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Pyongyang'dan gelen talimatın ardından Büyükelçiliği kapatmak için hazırlıklara başladıklarını bildirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Paris'te üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlamasına gidiliyor
DÜNYAParis'te üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlamasına ...
Kremlin: Putin'in teklif ettiği canlı yayında görüşme, Biden'a uygun zamanda yapılabilir
DÜNYAKremlin: Putin'in teklif ettiği canlı yayın, Biden'a ...
ABD ile Çin heyetlerinin Alaska toplantısı başladı
DÜNYAABD ile Çin heyetlerinin Alaska toplantısı başladı
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stolteberg ile görüştü! - Haberler
DÜNYABakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü!
Almanya'da aşırı sağcıların işlediği suçlar yükselişte!
DÜNYAAlmanya'da aşırı sağcıların işlediği suçlar ...
SON DAKİKA: ABD-Rusya arasında 'katil' gerilimi: Kremlin'den yeni 'Soğuk Savaş' yanıtı! - Haberler
DÜNYAKremlin'den yeni 'Soğuk Savaş' yanıtı!
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif İstanbul'da görüştü - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
SON DAKİKA: Brezilya lideri Bolsonaro'dan tepki çeken açıklama: Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor!
DÜNYABolsonaro'dan yine tepki çeken açıklama!
SON DAKİKA: MSB paylaştı: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor! - Haberler
DÜNYADoğu Akdeniz'de ABD ile ortak eğitim!
SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında kritik eşik: Avrupa tekrar kapanıyor! - Haberler
DÜNYAKritik eşik: Avrupa tekrar kapanıyor!