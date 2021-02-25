Malezya'dan sınır dışı edilmek istenen Myanmarlı göçmenlerin ülkede kalma süresi uzatıldı

AA

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi hakimi Mariana Yahya, göçmenlerin sınır dışı edilmesinin iptaline yönelik yapılan başvuruların ardından dün görülen duruşmada, iadesi henüz gerçekleşmemiş 114 göçmen hakkında kararın 9 Mart'ta verileceğini ve göçmenlerin bu tarihe kadar Malezya'da kalacağını açıkladı.

Malezya Göç İdaresinden (JIM) 16 Şubat'ta yapılan açıklamada, ülkede geçerli oturum izni bulunmayan, vize süresi dolan ve turist vizesini farklı amaçlar için kullanan 1200 Myanmar vatandaşının, ülkelerine iade edileceği bildirilmişti.

Yüksek Mahkeme, Uluslararası Af Örgütünün Myanmarlı göçmenlerin iade edilmesi kararının durdurulması için yaptığı başvuruyu 23 Şubat'ta kabul etmiş, göçmenlerin sınır dışı edilmesi işleminin askıya alındığını duyurmuştu.

Mahkemenin kararına rağmen JIM, 1200 Myanmarlı göçmenden 1086'sını iade etmişti.

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW),Malezya'nın mahkeme kararına rağmen göçmenleri sınır dışı etmesine sert tepki göstermişti.