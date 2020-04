Malezya'dan tahliye edilecek Türk öğrenci Türkiye ile gurur duyuyor - KUALA LUMPUR

AA

AA muhabirine konuşan Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde embriyonik kök hücre üzerine doktora yapan Alkan, Kovid-19 salgını süresince ülkedeki tecrübelerini ve 25 Nisan'da Malezya'dan Türkiye'ye gerçekleşecek tahliye uçuşuna ilişkin düşüncelerini paylaştı.Geçen yıl eylül ayından bu yana Malezya'da öğrenim gören ve Kovid-19 salgını başladığından bu yana burada bulunan Alkan, "Salgın buradaki her öğrenci gibi beni de etkiledi. Üniversite kampüsünde kalıyorum. Kampüste kalmamın amacı kütüphaneyi daha iyi kullanabilmekti. 18 Mart'tan itibaren yürürlükte olan kısmi sokağa çıkma yasağı bizi çok etkiledi. Şu an kütüphaneyi kullanamıyorum ve bulunduğum mahalleden dışarı çıkamıyorum." diye konuştu.Alkan, temel ihtiyaçlarını genellikle kampüs içinde giderdiklerini belirterek, "Kampüste kaldığımız odalarda kendi yemeğimiz pişirme imkanımız yok. Yemek ihtiyaçlarını genellikle mahalledeki restoranlardan gideriyoruz. Ayrıca üniversite, odalarımıza günde 3 öğün yemek getiriyor. Onun dışında diğer temel ihtiyaçları mahallelerde bulunan marketlerden giderebiliyoruz." ifadesini kullandı.- "Türkiye bizi burada yalnız bırakmadı"Her hafta cuma günü odasının temizlendiğini ve gerekli kişisel hijyen ürünlerinin öğrencilere sunulduğunu vurgulayan Alkan, kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında genel olarak güvende olduklarını dile getirdi.Alkan, Malezya'dan Türkiye'ye yapılacak tahliye uçuşuna ilişkin düşüncelerini şöyle paylaştı:"Bu gerçekten gurur verici bir şey. Türkiye'nin o kadar işi arasında, hem içten hem dıştan yaşadığı baskı ve krizlere rağmen bizleri düşünmesi, bizim için uçak göndermesi gurur verici. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkiye ile gurur duyuyor, bizleri burada yalnız bırakmadığı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve buradaki Büyükelçimiz Merve Kavakcı'ya en büyük şükranlarımı sunuyorum."Ramazan ayını Türkiye'de ailesiyle birlikte geçirebileceği için de mutluluğunu aktaran Alkan, bir an evvel salgın tehlikesinin geçip Malezya'daki eğitimine devam edeceği günleri beklediğini söyledi.