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Malezya: Dört aylık bebeklerini havaya atıp tutarak gösteri yapan Rus çift gözaltında

Kuala Lumpur'da bebeklerini ayaklarından sallayarak ve havada atıp tutarak sokak gösterisi yapan bir Rus çift gözaltına alındı. Çiftin Güney Doğu Asya gezileri sırasında para toplamak amacıyla yaptığı gösteriyle ilgili bir video Facebook'ta birçok kişinin tepkisini çekmişti. Çiftin, 'bebek yogası'ndan etkilendikleri sanılıyor.

Giriş: 06.02.2019 - 12:07 | Güncelleme:  

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da dört aylık bebeklerini ayaklarından sallayarak ve havada atıp tutarak sokak gösterisi yapan bir Rus çift gözaltına alındı.

Çiftin Güney Doğu Asya gezileri sırasında para toplamak amacıyla yaptığı gösteriyle ilgili bir video Facebook'ta birçok kişinin tepkisini çekmişti.

90 saniyelik videoda, 28 yaşındaki babanın, üzerinde sadece bebek bezi bağlı olan kızını ayaklarından tutup salladığı, bacaklarının arasından ve başının üzerinden geçirdiği ve birkaç kez havaya atıp tuttuğu görülüyor. Videoda bebeğin gösteri sırasında güldüğü anlaşılıyor.

Facebook'ta hala izlenebilen videoda 'çocuklara ya da gençlere yönelik şiddet içerebilir' uyarısı yer alıyor.

'Bebek yogası'

Çiftin gösterileri sırasında, çocuğa kötü muamele suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtiliyor.

St. Petersburglu olduğu belirtilen çiftin, Rusya'da son dönemde giderek yaygınlaşan 'bebek yogası'ndan etkilendikleri sanılıyor.

Ülkede yasal olan ve iki haftalık bebeklerle bile yapıldığı söylenen yogada, çocuklar benzer şekilde tek el ya da ayağında tutularak sallanıyor. Bu yoga türünün bebekleri güçlendirdiği ileri sürülüyor. Ancak bazı aktivistler ve sağlık görevlileri uygulamanın yasaklanarak bebek suistimali kapsamına alınmasını istiyor.

South China Morning Post gazetesine göre, Güneydoğu Asya'da İngilizce'de "sırt çantasıyla gezme" anlamına gelen backpacking'e atıfla "begpacking" (dilenerek, para toplayarak gezmek) olarak anılan turizm türü yaygınlaşıyor.

'Batılılar, parasız seyahat etmeyi kahramanlık sanıyor'

Bu turistler, seyahatlerinin masraflarını sokak gösterileri yaparak ya da küçük şeyler satarak karşılıyor.

Tayland "begpacking" turizmini engellemek için ülkeye girecek kişilere yanlarında en az 20 bin baht (yaklaşık 635 dolar) getirmeleri şartını koşuyor. Vietnam da, çalışma izni olmayan kişilerin sokaklarda para toplamasının yasak olduğu uyarısını yapıyor.

Facebook'ta da "begpacker' karşıtı gruplar oluşturulmuş durumda. Bu gruplar, Güney Doğu Asya'da sokaklarda para toplayan Batılı turistlerin fotoğraflarını yayımlıyor.

Adını açıklamayan bu grup üyelerinden biri, "Bu yeni bir hippie akımı. Ama yerel halk için rahatsız edici. Batılılar, parasız seyahat etmeyi kahramanlık olarak görüyor" dedi.

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BBC TÜRKÇE

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