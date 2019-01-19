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Malezya, Filistin halkıyla dayanışma gerekçesiyle İsrailli sporculara vize vermedi

Malezya, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları elemelerine katılacak İsrailli sporculara vize vermedi. Kararın Filistin halkıyla dayanışma için alındığı açıklandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı "utanç verici" olarak nitelendirdiği kararı kınadı

Giriş: 19.01.2019 - 15:31 | Güncelleme:  
- Reuters
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, dünyayı Yahudilerin yönettiğini söylüyor.

Malezya, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları elemelerine katılacak İsrailli sporculara vize vermedi. Kararın Filistin halkıyla dayanışma için alındığı açıklandı.

İsrail'le diplomatik ilişkisi olmayan Malezya, İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye girmesine izin vermiyor.

Koyu bir "Yahudi düşmanı" olmakla suçlanan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, dünyayı Yahudilerin yönettiğini savunuyor.

'İsrail'in Filistinlilere zulmüne tepki'

Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah, hükümetin bundan böyle İsrailliler ya da temsilcilerinin katılacağı hiçbir etkinliğe ev sahipliği yapmama kararı aldığını açıkladı.

Abdullah, "Bu bana göre, Hükümetimizin İsrail meselesindeki kararlı tutumunu yansıtıyor" dedi.

Malezya Spor Bakanı Yardımcısı Sim Hee Kyung da kararın "İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden zulmüne karşı bir tepki" olduğunu söyledi.

İsrail: Kudurmuş Yahudi düşmanlığı

İsrail Dışişleri Bakanlığı "utanç verici" olarak nitelendirdiği kararı kınadı ve Uluslararası Paralimpik Oyunları Komitesi'ni Temmuz'da yapılacak turnuvayı başka bir ülkeye kaydırmaya çağırdı.

Bakanlığın açıklamasında "Mahathir'in kudurmuş Yahudi düşmanlığından esinlenilerek alındığına şüphe olmayan bu karar Olimpiyat ruhuna aykırı" denildi.

Mahathir: İsterlerse ev sahipliğini bizden alsınlar

Mahathir Muhammed bu hafta "Uluslarası Paralimpik Oyunları Komitesi isterse, ev sahipliğini bizden alabilir" demişti.

Malezya 2015'te de iki İsrailli sörfçüye ülkeye giriş izni vermemişti.

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