Malezya Kovid-19 nedeniyle Hindistan ile karşılıklı seyahatleri durduracak

AA

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, açıklamasında, Hindistan'da görülen ve "çift mutant" varyantı olarak tanımlanan B.1.617 varyantına karşı Malezya'nın aldığı tedbirleri duyurdu.

Hindistan ile Malezya arası direkt veya aktarmalı hava yolu seyahatlerinin karşılıklı olarak yarından itibaren bir süreliğine durdurulacağını belirten Bakan İsmail, "Malezya'da çalışma ve oturum izni olan Hindistan vatandaşlarının da girişi yasaklanacak." dedi.

İsmail, Malezya'ya Hindistan'dan mal sevkiyatının da bir süreliğine durdurulacağının altını çizdi.

Şimdiye kadar 395 bin 718 Kovid-19 vakasının görüldüğü Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1449'a ulaştı.