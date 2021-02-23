Malezya, mahkeme kararına rağmen Myanmarlı göçmenlerin bir kısmını iade etti

AA

Malezya Göç İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ülkeye kaçak yollarla gelen 1200 Myanmarlı göçmenden 1086'sının, Malezya Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerinin koordinasyonunda Perak eyaleti kıyısından 3 gemiyle gönderildiği bildirildi.

Açıklamada göçmenlerin, her sene yapılan olağan uygulama kapsamında sınır dışı edildiği belirtilerek, "İade edilen Myanmar vatandaşları arasında Arakanlılar ve sığınma talebinde bulunanlar yok." ifadesi kullanıldı.

Göçmenlerin hepsinin ülkelerine dönmeye rıza gösterdiği vurgulanan açıklamada, "Kimseye herhangi bir zorlama yapılmamıştır." değerlendirmesi yer aldı.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Af Örgütünün Myanmarlı göçmenlerin iade edilmesi kararının durdurulması için yaptığı başvuruyu kabul etmiş, göçmenlerin sınır dışı edilmesi işleminin askıya alındığını duyurmuştu.

Myanmarlı göçmenlerin bir kısmının mahkeme kararına rağmen iade edilmesi, ülkede tartışma yarattı.