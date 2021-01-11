Malezya, Pfizer'dan 12,2 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacak

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık ile Pfizer arasında varılan yeni anlaşma kapsamında, firmanın Malezya'da Kovid-19 aşısı üretmesi ve firmadan daha fazla aşı dozu satın alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Pfizer'dan alınacak 6,4 milyon doz aşıya ilaveten 12,2 milyon doz daha Kovid-19 aşısı satın alınması için firmayla anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, Malezya'nın şimdiye kadar satın aldığı aşılarla ülke genelinde yüzde 39 bağışıklık hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan Başbakan Muhyiddin Yasin, Pfizer aşılarının şubat sonunda ülkeye ulaşacağını bildirdi.

Malezya Sağlık Bakanlığına bağlı Malezya İlaç Düzenleme Kurumu, 8 Ocak'ta Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşılarının ülkede kullanımını onaylamıştı.

- Yüzde 70 Kovid-19 bağışıklığı hedefleniyor

Şimdiye kadar Pfizer ve AstraZeneca firmalarından toplam 12,8 milyon doz aşı satın alınan Malezya'da hükümet, daha fazla aşı getirerek ülkede yüzde 70 Kovid-19 bağışıklığı hedefliyor.

Toplam 138 bin 224 Kovid-19 vakasının bulunduğu Malezya'da 555 kişi yaşamını yitirdi, 28 bin 554 kişi de tedavi görüyor.