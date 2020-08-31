AA

Malezya'nın Şah Alam kentinde yaşayan Muhammed Rafız Che Samah ve eşi Nurul Ain Abdul Hamid, evlerinde beslediği kedilerin sayısının artması üzerine, 8 yıl önce evlerine yakın bir iş hanında dükkan kiraladı.

AA'nın haberine göre zaman içinde sahiplendikleri kedi sayısı 500'ü geçen Muhammed ve Nurul Ain, kedilere bakması için 3 yardımcı eleman işe aldı, iş hanındaki dükkanın diğer iki katını da kiralayıp barınağı genişletti.

Hasta ve bakımsız halde aldıkları kedileri zaman içinde iyileştiren Malezyalı çift, evinde hayvan beslemek isteyenlere hizmet sunabilmek için sosyal medyada S.I. Shelter adında bir sayfa açtı.

Malezyalı ailenin tek başına gösterdiği fedakarlığı duyan çok sayıda kişi, hayvan bakım masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak için aileye bağışta bulunurken bazı hayvanseverler de barınaktaki kedi ve köpekleri sahiplendi.

Nurul Ain, "Şu an 3 bakıcımızla birlikte barınağımızda 420 kediyi besliyoruz. Evimizin bahçesinde kurduğumuz barınakta da 20 köpek var" dedi.

Nurul Ain, hayvanların aylık bakım masraflarını karşılamanın zor olduğunu ifade ederek, "Kedi ve köpeklerin yemek masrafı, bakıcıların aylık maaşı, faturalar ve barınağın kirası toplam 15 bin Malezya ringgitini (26 bin lira) buluyor. Tabi bu masrafa, hayvanların veteriner bakımları dahil değil. Onları da biz kendimiz karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

"BİZ BAKMAZSAK BU HAYVANLARA KİM BAKACAK?"

Şimdiye kadar toplam 1000'e yakın kedi ve köpeği kurtarıp hayvanseverlere verdiklerini anlatan Nurul Ain, "Çoğu zaman hayvanlara yaptığımız masraf, kendi ailemiz için harcamalarımızı geçiyor. Bu işin zor olduğunu biliyoruz, ama biz bakmazsak bu hayvanlara kim bakacak? Bu yüzden şikayet etmiyoruz" dedi.

Nurul Ain, aynı zamanda eşiyle birlikte evlerinde engelli 20 kedinin de bakımını üstlendiklerini belirterek, "Hayvanların bakım ihtiyaçlarından ötürü çoğu zaman şehir dışına çıkamıyoruz. Bayram tatillerinde bile ailemiz bizi ziyaret ediyor" diye konuştu.

"AİLEM VE AKRABALARIM KÖPEK GETİRDİĞİM İÇİN KARŞI ÇIKIYORDU"

Nurul Ain'in eşi Muhammed Rafız ise köpek besledikleri için ilk başta komşularından tepki topladıklarını söyleyerek, "Malezya halkı, Şafi mezhebine mensup olduğu için evde köpek beslemeye sıcak bakmıyor. Fakat bu mezhebe ait olmak, köpeklere kötü davranmayı gerektirmiyor. Zira hayvanlara şefkat göstermek ve iyi davranmak, dinimizin gereklilikleri arasında" dedi.

Rafız, bahçesine aldığı köpeklerin çoğunun yaralı ve darbedilmiş olduğunu ifade ederek, "İlk başta ailem ve akrabalarım eve köpek getirdiğim için karşı çıkıyordu. Fakat köpeklere muhtaç durumda oldukları için sahip çıktığımı öğrenince yakın çevrem durumu anladı ve bizi hoş karşılamaya başladı" şeklinde konuştu.

En son ünlü bir komedyenin kendilerine gelerek köpeklerden birini sahiplendiğini anlatan Rafız, ellerindeki kedi ve köpekleri hayvanseverlere verebilmek için sıkça hayvan fuarlarına gittiklerini vurguladı.

Astım hastalığı olan Rafız, "Evin her tarafı kedi tüyleriyle dolu olduğu için sürekli öksürüyorum, çoğu zaman nefes almakta zorlanıyorum, fakat hayvanlarıma karşı sorumluluk hissettiğim için buna alışmak zorundayım" dedi.