Mali'de 6 aydır alıkonan muhalefet lideri:

AA

Cisse, Fransız RFI radyosu ve TV5 yayına katılarak soruları yanıtladı.

Alıkonulduğu süre boyunca fiziken ve ruhsal olarak gayet iyi olduğunu, sanılanın aksine kilo aldığını belirten 70 yaşındaki Cisse, radyo dinleyerek dünyayla bağını koparmadığını kaydetti.

Cisse, bu süreyi tek başına geçirdiğini ve konuşacak kimsesi olmadığının altını çizerek, ne fiziki ne de sözlü şiddete maruz kaldığını ifade etti.

- "Sahra çölünde ordan oraya sürüklendim"

Alıkonulduğu sürenin büyük bir kısmını çölde geçirdiğini ve yaklaşık 20 kez yer değiştirdiğini vurgulayan Cisse, "Sahra çölünde adeta orada oraya sürüklendim." dedi.

Cisse, kendisini kaçıranları tanımadığını ve kendisiyle serbest bırakılan Fransız insani yardım gönüllüsü Sophie Petronin ve 2 İtalyan vatandaşını da bu sürede hiç görmediğini belirtti.

Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbeyi de radyodan öğrendiğinin altını çizen Cisse, kendisine destek gösterileri de dahil Mali'de olup biten her şeyden radyo aracılığıyla haberdar olduğunu sözlerine ekledi.

- Seçim kampanyası sırasında kaçırılmıştı

Mali'de, 29 Mart'ta düzenlenen genel seçimler öncesi kampanyasını sürdüren ana muhalefet partisi URD lideri Cisse ve 11 kişilik ekibi, 25 Mart'ta Sarafere kentinden Koumaira'ya doğru yola çıktıkları sırada silahlı kişilerin saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Cisse'nin koruması öldürülmüş, ekipten 2 kişi de yaralanmıştı.

Cisse, o tarihten beri esir tutuluyordu.

8 Ekim'de, Cisse ve Fransız insani yardım görevlisi Petronin ile Nijer'de 2018'de kaçırılan İtalyan vatandaşları Nicola Chiacchio ve rahip Pier Luigi Maccalli de serbest bırakılarak Mali'nin başkenti Bamako'ya getirilmişti.