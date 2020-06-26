Mali'de bu yıl şiddet olaylarında 580 sivil öldü

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı açıklamada, ülkedeki etnik topluluklar arasındaki şiddetli çatışmaların son aylarda artış gösterdiğini belirtti. Bachelet, Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde 1 Ocak-21 Haziran'da 83 etnik şiddet olayı belgelendirdiğini, bu olaylarda 292 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Mopti bölgesinde faaliyet gösteren terör gruplarının 105 insan hakları ihlalinde bulunduğunu ve 67 sivili öldürdüğünü aktaran Bachelet, Mali Savunma ve Güvenlik Güçlerinin (FDSM) Mopti ve Segou bölgelerinde 230 kişinin yargısız infazından sorumlu olduğunu ifade etti. Michelle Bachelet, etnik topluluklar arasında misilleme döngüsünde süren şiddet olaylarının yanı sıra terör grupları ve FDSM'nin ihlal ve suistimallerinin sivillerin hayatını her an tehlikeye sokan kronik bir durum oluşturduğunu vurguladı.

Malili yetkilileri tüm insan hakları ihlallerini detaylı ve tarafsız şekilde soruşturmaya çağıran Bachelet, şiddetin ancak bu şekilde sona erebileceğini dile getirdi.

- Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.