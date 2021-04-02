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Mali'de İHH'nin yaptırdığı Bartın Esma Hatun Sağlık Ocağı hizmete açıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Mali'de inşa edilen ve 37 bin avroya mal olan Bartın Esma Hatun Sağlık Ocağı'nın kalıcı eser olarak hizmete açıldığı bildirildi.

Mali'de İHH'nin yaptırdığı Bartın Esma Hatun Sağlık Ocağı hizmete açıldı
AA

Bartın İHH Kadın Kolları Başkanı Esma Karakaş, AA muhabirine, İHH'nin, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının yanında imza attığı kalıcı eserlerle mazlum ve mağdurlara umut olmaya devam ettiğini söyledi.

İHH'nin, çeşitli ülkelerde hayatlarını zor şartlar altında devam ettirmeye çalışan insanlar için kalıcı vakıf eserleri inşa ettiğini, bunlardan birinin de Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin Sikasso şehrine bağlı Maro bölgesinde inşa edilen Bartın Esma Hatun Sağlık Ocağı olduğunu ifade eden Karakaş, şöyle konuştu:

"Maro bölgesinde 3 bin 200 kişiye hizmet verecek olan sağlık ocağına Mali devleti doktor, hemşire ve bir müdür görevlendirmesini yaptı. 37 bin avroya mal olan sağlık ocağının tüm maliyeti Bartın İHH tarafından karşılandı. Sağlık ocağı binası ekipmanları, bekleme ve muayene odaları ile bölgede elektrik olmamasından ötürü solar sistem ile elektrik sistemleri yapıldı, altyapısı dahil olmak üzere su sistemleri bağlandı. Bartın Esma Hatun Sağlık Ocağı, Mali hükümeti sağlık sistemine dahil edilerek resmi görevliler iş başı yaptı. 145 metrekare alanda inşa edilen 3 bin 200 kişinin faydalanacağı sağlık ocağında bir kayıt kabul ve danışma odası, 2 doktor odası, 2 hemşire odası, bir hasta kabul odası, bir ecza odası, bir karşılama salonu bulunmaktadır."

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