Mali'de muhalefet, yolsuzluğun ve hukuksuzluğun olmadığı bir hükümet istiyor

AA

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) üzerindeki baskı, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) sivil ve siyasi geçiş için 15 Eylül'e kadar süre vermesiyle daha da arttı.

CNSP, bu kapsamda toplumun farklı unsurlarıyla çeşitli görüşmeler yürütürken, gözler, askere desteğini göstermekten çekinmeyen ancak sivil geçiş konusunda da kararlı duruş sergileyen muhalefet platformu M5 RFP'ye çevrildi.

AA muhabiri, M5 RFP'nin önemli isimlerine geçiş sürecinden beklentilerini ve CNSP ile diyaloglarını sordu.

- "Geçiş sürecinden sonra herkes asıl işine dönecek"

M5 RFP'nin önemli isimlerinden ve kanaat önderi İmam Mahmud Diko'nun kurduğu Dernekler ve Hareketlerin Koordinasyonu (CMAS) hareketinin genel koordinatörü Issa Kaou Djim, bir süredir devrik Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için halk nezdinde ciddi bir mücadele yürüttüklerini söyledi.

Keita rejiminin artık dayanılmaz bir hal aldığının altını çizen Djim, bu yürüttükleri mücadelenin asker eliyle sonuçlandığını iddia etti.

Djim, askerin darbe yapmadığını "halkın verdiği mücadeleyi nihayete erdirdiğini" savunarak bu yüzden onları cunta diye de nitelemediklerini kaydetti.

Bu aşamada, sivil ve siyasi geçişin bir an evvel sağlanması için tüm Mali halkının CNSP'ye yardım etmesi gerektiğini savunan Djim, yolsuzluğun ve hukuksuzluğun olmadığı, güvenlik açığını sonlandıracak şeffaf bir hükümet istediklerini dile getirdi.

Djim, CNSP ile hafta sonu yaptıkları görüşmelerin de gayet olumlu geçtiğini kaydederek halkın tamamının CNSP'ye geçiş süreci için destek olması gerektiğini söyledi.

"Ülkeyi bu krizden çıkarmaya yardım etmek için CMAS'ın harika bir vizyonu var. Bir kere zaten geçiş sürecini tamamlarsak daha sonra herkes asıl ilgilenmesi gereken, ülkenin çıkarına olan konulara, sorumluluklara dönecek." ifadelerini kullanan Djim, sürecin başarıya ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

- "Arkasında sadece Mali halkı var"

Djim, sivil geçişin cumhurbaşkanının kim olacağına ilişkin de "Bu CNSP'nin ilgilendiği bir konu. Tüm Mali halkının onaylayacağı bir isim arayışındalar, çeşitli görüşmeler yapıyorlar. Önemli olan Mali'nin çıkarlarını önemseyen biri olması." diye konuştu.

Darbenin arkasında Rusya'nın olduğuna ilişkin iddialar hakkında da Djim şu yorumu yaptı:

"Bunlar tamamen spekülasyon. Arkasında sadece Mali halkı var, biz varız. Aylarca Keita'nın istifası için meydanlardaydık. Bir kriz yaşanıyordu, çıkmaza girmiştik. Asker bizi oradan çıkardı. Bunun arkasında Mali halkı dışında kimse yok."

- "Geçiş sürecinin muhakkak parçası olacağız"

M5 RFP Stratejik Komite üyesi Soya Djigue de askere güvendiklerini ve beraber çalışacaklarını söyledi.

Djigue, M5 RFP'nin iktidar olma gibi bir amaç gütmediğinin altını çizerek yolsuzluğu, hukuksuzluğu ve güvenlik açığını sonlandıracak bir yönetim istediklerini dile getirdi.

Ülkenin içinden geçtiği sürecin kendileri tarafından başlatıldığını kaydeden Djigue, Keita'nın istifası talebiyle düzenlenen eylemlerde 23 M5 RFP üyesinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Djigue, askere güvendiklerini ancak olan biteni de bir köşeden izlemeyeceklerine vurgu yaparak "1968'de Modibo Keita'yı koltuğundan darbeyle indiren Moussa Traore 6 ay kalacağını söylemişti ancak 23 yıl yönetimi bırakmadı. Dolayısıyla bu geçiş sürecinin muhakkak parçası olacağız. Parçasıyız da. Bunları zaten askere de söyledik." ifadelerini kullandı.

M5 RFP içinde eski başbakanlar, bakanlar ve devletin üst kademelerinde görev almış birçok ismin bulunduğuna dikkati çeken Djigue, "M5 RFP içinde muazzam bir tecrübe var. Bunu kullanmalıyız. Diğer siyasi partileri de dışlamıyoruz ancak eski hükümete destek olanlar şimdi gelip 'değişimin parçası olmak istiyoruz' diyemez. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok." değerlendirmesinde bulundu.