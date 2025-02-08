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        Haberler Dünya Mali'de sivillere saldırı: 60 ölü | Dış Haberler

        Mali'de sivillere düzenlenen saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti

        Mali'de askerlerin eşlik ettiği sivil konvoyun pusuya düşürülmesi neticesinde 50 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 19:15 Güncelleme: 08.02.2025 - 19:19
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        Mali'de sivillere saldırı: 50 ölü
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        Mali'nin kuzeydoğusunda, askerlerin eşlik ettiği sivil konvoyun pusuya düşürülmesi sonucu 50 kişi hayatını kaybetti.

        Yerel basındaki haberlere göre, Mali askerlerinin eskortuyla Gao bölgesindeki Kobe köyünden geçen konvoy, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından pusuya düşürüldü.

        Saldırıda ilk belirlemelere göre, 50 kişi öldü.

        Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

        Mali'de 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarını sürdürüyor.

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