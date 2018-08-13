Mali Kural nedir? sorusu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklaması sonrası merak ediliyor. Bakan Albayrak, "Aksiyon planımızı hazırladık. Yarın sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Paramız doğrudan bir ABD Başkanı tarafından hedef alındı. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek. Gerekirse mali kural uygularız. Mevduatlara el konulmayacak." dedi. İşte Bakan Albayrak'ın bahsettiği mali kurala dair detaylar haberimizde.

MALİ KURAL NEDİR?

Mali kural, kurallara bağlı maliye politikası söz konusu olduğunda uygulanacak maliye politikasının esneklik limitlerini belirleyen kurallara verilen isim. Mali kurallar, bütçeleme sürecinin karar alma ve uygulama aşamalarını davranışsal veya yasal normlarla düzenleyen temel ilkeler biçiminde değerlendirilmektedir. Mali kural, makroekonomik düzeyde bütçe büyüklükleri üzerine bir takım niceliksel sınırlamalar getirmek suretiyle maliye politikalarını kısıtlayan ve yakından disipline eden uygulamalar biçiminde tanımlanmaktadır. Mali kural kapsamında kamu harcamaları, vergiler, bütçe dengesi ve borçlanma düzeyi yakından izlenen öncelikli değişkenlerdir.

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