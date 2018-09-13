'Malili kahraman örümcek adam' artık Fransa vatandaşı

Paris'te balkondan sarkan 4 yaşındaki bir çocuğu binaya balkonlardan tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamoudou Gassama, resmen Fransa vatandaşı oldu.

Gassama'ya Mayıs ayındaki olayın ardından Fransa'da oturma izni verildi ve gösterdiği kahramanlık nedeniyle de vatandaşlık işlemleri hızlandırıldı.

Fransa'ya geçen yıl yasadışı yollardan giren Gassama, Paris'te inşaatlarda çalışıyordu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo 22 yaşındaki Gassama'yı arayıp cesaretinden ötürü tebrik etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Elysee Sarayı'nda ağırladığı Gassama'ya cesaret madalyası vermiş, genç adama Paris itfaiyesinde iş verilmişti.

Mamoudou Gassama'nın saniyeler içinde balkondan balkona atlayarak düşmek üzere olan çocuğu kurtardığı video, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Genç adamın lakabı da "Malili örümcek adam" oldu.

https://www.facebook.com/BiboLOfficiel/videos/10214337551744958/

Le Parisien gazetesine konuşan Gassama ise "Çocuk olduğu için yardıma koştum. Tırmanıverdim. Çocuğu kurtarabildiğim için mutluyum" demişti.

Balkondan sarkan 4 yaşındaki çocuğun anne ve babası ise olay esnasında evde değildi.

Polis, olay sonrası çocuğun babasının ifadesini almıştı.

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