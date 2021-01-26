Vergi dairesi çalışma saatleri öğle arası ve hafta sonları dışında Türkiye geneli saat: 08.30 – 17.30 arasında hizmet vermektedir. Birçok kamu kurumunda olduğu gibi maliye ve vergi dairleri aynı mesai saatleri içinde hizmet vermektedir. Resmi tatil, bayram ve hafta sonları Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri ve diğer kamu kurumları hizmet vermemektedir.

Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet veren vergi daireleri Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı olarak düzenlenmiştir. Maliye çalışma saatleri bu kapsam doğrultusunda;

Mesai başlangıcı ve bitişi – 08.30 – 17.30

Öğle arası – 12.30 – 13.30

Olarak belirlenmiştir. Hafta sonu ve resmi tatillerde kurumlardan resmi işlem yapmanız mümkün değildir. Mesai saatleri için maliyenin görev ve yetki alanına giren tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

ANCAK korona virüsle mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişikliğe gidilmesi sebebiyle bu saatler şubelere göre değişiklik gösterebilir. İşlem yapılacak olan şubenin aranması ve mesai saatlerinin teyit edilmesi tavsiye edilir.

Maliye Vezne Çalışma Saatleri

Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında yapmak istediğiniz tüm resmi işlemler için ilgili birimlerin çalışma saatleri: 08.30 – 17.30 olarak belirlenmiştir. 12.30 ve 13.30 saatleri içinde hafta içi öğle arası verilmektedir. Bu saatler dışında haftanın beş günü veznelerden işlem yapabilirsiniz. Vergi dairesi vezne çalışma saatleri içinde birçok farklı işlem gerçekleştirilebilmektedir.

Yapılan son düzenlemeyle birlikte her bir ilde sadece tek bir vergi dairesi uygulaması yapılması hedeflenmektedir. Henüz deneme aşamasında olan tek vergi dairesi uygulaması kapsamında işlemlerin daha kolay ve kısa sürede gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden birçok farklı işlemin mesai saatleri dışında yapılması da mümkündür.