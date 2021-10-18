Maliyetinin 42 katını kazandıracak! İşte biçilen değer 0:00 / 0:00

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Nakit sıkıntısı çeken yarışmacıların 45.6 milyar won (39 milyon dolar) kazanmak için ölümcül çocukluk oyunları oynadığı dokuz bölümlük gerilim dizisi Squid Game, kısa sürede milyonlara ulaşarak popülerlik kazandı.

Netflix'in en çok izlenen dizisi olma unvanını alan dizinin değeri ortaya çıktı.

Bloomberg News'un Netflix kaynaklarından edindiği gizli bilgilere göre, dizinin ABD'li şirkete yaklaşık 900 milyon dolar kazandırmasının beklendiği bildirildi.

Bloomberg, tahmini net değerine kıyasla dizinin maliyetinin 21.4 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Şirketin, içeriklerin maddi getirisini, kazanılan yeni üye sayısı ve üyelerin hangi yapımları izlediği gibi kriterleri göz önünde bulundurarak hesapladığı belirtildi.

132 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Buna göre, ilk 23 gün içinde yaklaşık 132 milyon Netflix kullanıcısı dizinin en az iki dakikasını izledi. Diziyi izlemeye başlayanların yüzde 89'u en az bir bölümü tamamlarken yüzde 66'sı tüm sezonu bitirdi.

Squid Game, böylelikle ilk 28 günde 82 milyon hesaptan izlenen Bridgerton'ı geride bırakarak yeni bir rekor elde etmiş oldu.

Netflix'in ise belge hakkında yorum yapmaktan kaçındığı ifade edildi.

KORECE ÖĞRENMEK İSTEYENLERİN SAYISI ARTTI

Dil öğrenme uygulaması Netflix'in dizinin yayına girmesinin ardından Korece öğrenmek isteyenlerin sayısında gözle görülür bir artış olduğunu açıklamıştı. Uygulamanın aktardığı verilere göre İngiltere’de Korece öğrenmek için uygulamaya kaydolanlarda yüzde 76, ABD’de de yüzde 40 artış olduğu gözlenmişti

Netflix'in VPN olmadan kullanılamadığı Çin'de bir fırın, dükkanında kalamar oyunu temalı bir şekerleme yapma yarışması düzenlemişti.

Dizi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan dahi olumlu yorumlar almıştı.