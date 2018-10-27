Mallorca - Las Palmas karşılaşma önü

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Mallorca, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Las Palmas takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 15 puanlı Mallorca 6. sırada bulunuyor, Las Palmas 18 puana sahip ve 5. sırada. Mallorca son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Las Palmas son 1 mücadelede 1 galibiyet, yaşadı.

Maçın iddaa kodu 364. İddaa'da Mallorca kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Las Palmas kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Mallorca son haftadaki Las Palmas müsabasında 0-2 yenildi.

Las Palmas ise Mallorca karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Mallorca, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 5 gol yedi.

Las Palmas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Las Palmas, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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