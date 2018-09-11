Mallorca - Real Oviedo maçı rakamları

İspanya Kral Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Mallorca, 11 Eylül 2018 Salı günü Real Oviedo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:45. Ev sahibi Mallorca, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Real Oviedo, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 431 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mallorca kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.80, Real Oviedo sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Mallorca önceki hafta Numancia mücadelesinde 3-1 yenildi.

Real Oviedo ise Cordoba maçında 1-2 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ