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Malmö Beşiktaş maçı hangi kanalda
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Malmö Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor galibiyetinin ardından morallenen Beşiktaş Avrupa arenasında önemli bir maça çıkacak. Bu önemli mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Maçın hangi kanaldan yayınlanacağına ilişkin son gelişmeleri gün boyunca takip edebilirsiniz. Peki, Malmö Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

04 Ekim 2018 Perşembe, 11:37 | Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında yarın İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahada başarılı maçlar çıkarıyor. İlk maçında Vodafone arenada rakibini 3-1'le geçen Beşiktaş isveç'in Malmö takımına konuk oluyor. Siyah-beyazlı taraftarlar bu maçın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Maçın hangi kanaldan yayınlanacağına ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Peki, Malmö Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Malmö Beşiktaş karşılaşması Malmö kentindeki Yeni Malmö Stadı'nda oyananacak. TSİ 22.00'de başlayacak maçta Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov düdük çalacak. Müsabakanın yayıncısı henüz belli değil.

BEŞİKTAŞ, GÜNEŞ YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA RAKİPLERİNİ ZORLUYOR

Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetimindeki 4 sezonda Avrupa kupalarında deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Bunların 7'sini kazanmayı başaran Beşiktaş, 4 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, bu süreçteki 5 dış saha karşılaşmasında ise rakiplerine mağlup oldu.

GOL BULMAKTA ZORLANMIYOR

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında gol atmakta da zorlanmıyor.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri görevde bulunan Güneş yönetiminde Avrupa kupalarında şu ana dek 33 karşılaşmaya çıktı. Bunların sadece 2'sinde gol atamayan Beşiktaş, diğer 31 maçta ise fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev ve Bayern Münih maçlarında gol atamadı. 2016-2017 sezonunda grup mücadelesinde deplasmanda Dinamo Kiev'e 6-0 yenilen siyah-beyazlılar, geçen sezon ise son 16 turunda Bayern Münih'e dış sahada 5-0 mağlup oldu.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesine Sarpsborg'u 3-1 yenerek başlayan siyah-beyazlı ekip, son 8 karşılaşmayı gol atarak tamamladı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE GOL ORTALAMASI 1,7

Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde 33 Avrupa mücadelesinde toplam 58 gol attı.

Siyah-beyazlılar böylece 1,75 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş, söz konusu dönemde Avrupa kupalarındaki maçlarda kalesinde ise 44 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYETİ DE GÜNEŞ İLE ALDI

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 34. MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 34. karşılaşmasını yarın yapacak.

Siyah-beyazlı ekiple Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör olan Güneş, Malmökarşılaşmasında bir kez daha takımının başında bulunacak ve rekorunu 34 müsabakaya yükseltecek.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 33 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

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