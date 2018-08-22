Malmö FF - Midtjylland rakamlar

UEFA Avrupa Ligi Play Off maçında Malmö FF ile Midtjylland, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:15. Malmö FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Midtjylland, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 587 kodlu maçı oynayanlar; Malmö FF galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Midtjylland galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Malmö FF son haftadaki Aalborg müsabasında 3-0 yenildi.

Midtjylland, Malmö FF karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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