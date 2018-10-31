Malmö FF - Örebro karşılaşma önü

İsveç Allsvenskan maçında Malmö FF ile Örebro, 01 Kasım 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Malmö FF 49 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Örebro 35 puanda ve 9. sırada. Malmö FF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Örebro, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 595. İddaa'da Malmö FF kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Örebro kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Malmö FF son haftadaki Hacken müsabasında 1-2 yenildi.

Örebro ise AIK Stockholm maçında 1-2 yenildi.

Malmö FF, evinde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 8 gol yedi.

Örebro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Örebro, 11 gol atarken 13 gol yedi.

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