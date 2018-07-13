Malmö FF - Östersunds FK karşılaşma önü

Malmö FF ve Östersunds FK, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Malmö FF 18 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Östersunds FK 20 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Malmö FF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Östersunds FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 178 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Malmö FF kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.60, Östersunds FK sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Malmö FF son haftadaki Hacken müsabasında 1-2 yenildi.

Östersunds FK ise Jönköpings Södra maçında 0-0 berabere kaldı.

Malmö FF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Malmö FF, kendi sahasında 9 gol attı, 5 gol yedi.

Östersunds FK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Östersunds FK, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.