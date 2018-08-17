Malmö FF - Trelleborg maçı öncesi rakamlar

İsveç Allsvenskan maçında Malmö FF ile Trelleborg, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 28 puanlı Malmö FF 6. sırada bulunuyor, Trelleborg 12 puana sahip ve 15. sırada. Malmö FF, son 5 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Trelleborg, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 353 kodlu maçı oynayanlar; Malmö FF galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 6.25, Trelleborg galibiyet oranı 12.50. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Malmö FF son haftadaki Örebro müsabasında 1-2 kazandı.

Trelleborg, Elfsborg karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Malmö FF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Malmö FF, kendi sahasında 12 gol attı, 7 gol yedi.

Trelleborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Trelleborg, 8 gol atarken 13 gol yedi.

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