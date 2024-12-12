Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılı ekipte kritik eksikler bulunuyor. 6 oyuncu sakatlıkları nedeniyle İsveç’e götürülmedi. Roland Sallai ise UEFA listesinde yer almadığı için görev yapamayacak. Galatasaray, Malmö’yü mağlup etmesi durumunda bitime 2 maç kala ilk 8 yolunda çok büyük avantaj elde edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Malmö - Galatasaray maçı canlı izle araştırmalarına başladı. GS Avrupa maçı şifresiz izle ekranı TRT 1 olarak belirlendi. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Malmö - Galatasaray maçı canlı izle…