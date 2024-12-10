Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir sınava çıkıyor. İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılar, grup aşamasındaki üstün performansını sürdürerek liderlik yarışında avantaj elde etmek istiyor. Avrupa Ligi'nin yenilikçi 36 takımlık formatında 11 puanla 8. sırada yer alan temsilcimiz, bir sonraki tura doğrudan geçiş hakkı için mücadele edecek. Taraftarlar, heyecanla beklenen maçın yayın detaylarını ve ilk 11'lerini merak ediyor. İşte Malmö - Galatasaray maçı yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 22:25 Güncelleme: 10.12.2024 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Avrupa Ligi’nde nefesler tutuldu, Galatasaray’ın kritik Malmö deplasmanı için geri sayım başladı. 8 maçlık grup serisinin 6. haftasında sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, galibiyetle avantajını pekiştirerek ilk 8 sırada yer almak istiyor. Avrupa kupalarındaki performansıyla dikkat çeken Galatasaray, zorlu İsveç deplasmanında da etkileyici bir oyun sergilemeyi hedefliyor. Son maçta Barış Alper Yılmaz ve Osimhen’in sakatlıkları taraftarı endişelendirirken, teknik heyet taktik planlamalarını buna göre yapıyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. İşte ayrıntılar...

        2

        MALMÖ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        UEFA Avrupa Ligi 6. karşılaşmalarında oynanacak Malmö - Galatasaray maçı 12 Aralık Perşembe günü oynanacak. Deplasman mücadelesi saat 20.45'te başlayacak.

        3

        MALMÖ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray'ın Avrupa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Muslera, Jelert, Metehan Baltacı, Sanchez, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Batshuayi

        Malmö: Friedrich, Larsen, Rosler, Busanello, Zatterström, Rosengren, Pena, Christiansen, Johnsen, Bolin, Botheim

        5

        GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        12 Aralık | Malmö - Galatasaray

        21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev

        30 Ocak | Ajax - Galatasaray

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deyri Zor halkı YPG'yi şehirde istemiyor
        Deyri Zor halkı YPG'yi şehirde istemiyor
        Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı
        Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        Trabzon'daki skandal penaltının perde arkası ortaya çıktı!
        Trabzon'daki skandal penaltının perde arkası ortaya çıktı!
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        Sosyalist model yerine liberal model
        Sosyalist model yerine liberal model
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        Kobani yakınlarında çatışma
        Kobani yakınlarında çatışma
        Okan Buruk'un eli daraldı
        Okan Buruk'un eli daraldı
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        "Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık"
        "Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam