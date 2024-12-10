Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir sınava çıkıyor. İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılar, grup aşamasındaki üstün performansını sürdürerek liderlik yarışında avantaj elde etmek istiyor. Avrupa Ligi'nin yenilikçi 36 takımlık formatında 11 puanla 8. sırada yer alan temsilcimiz, bir sonraki tura doğrudan geçiş hakkı için mücadele edecek. Taraftarlar, heyecanla beklenen maçın yayın detaylarını ve ilk 11'lerini merak ediyor. İşte Malmö - Galatasaray maçı yayın bilgileri...
UEFA Avrupa Ligi’nde nefesler tutuldu, Galatasaray’ın kritik Malmö deplasmanı için geri sayım başladı. 8 maçlık grup serisinin 6. haftasında sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, galibiyetle avantajını pekiştirerek ilk 8 sırada yer almak istiyor. Avrupa kupalarındaki performansıyla dikkat çeken Galatasaray, zorlu İsveç deplasmanında da etkileyici bir oyun sergilemeyi hedefliyor. Son maçta Barış Alper Yılmaz ve Osimhen’in sakatlıkları taraftarı endişelendirirken, teknik heyet taktik planlamalarını buna göre yapıyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. İşte ayrıntılar...
MALMÖ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 6. karşılaşmalarında oynanacak Malmö - Galatasaray maçı 12 Aralık Perşembe günü oynanacak. Deplasman mücadelesi saat 20.45'te başlayacak.
MALMÖ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın Avrupa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Jelert, Metehan Baltacı, Sanchez, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Batshuayi
Malmö: Friedrich, Larsen, Rosler, Busanello, Zatterström, Rosengren, Pena, Christiansen, Johnsen, Bolin, Botheim
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
12 Aralık | Malmö - Galatasaray
21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak | Ajax - Galatasaray