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Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda ilk maçta Malmö'ye konuk oluyor. Temsilcimiz 25 Ağustos'taki rövanş mücadelesi öncesi İsveç'ten avantajlı skorla dönmek istiyor. SAAT: 20.00

YAYIN: TRT Spor

STAT: Eleda

HAKEM: William Collum MALMÖ: Dahlin, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan, Rakip, Christiansen, Thelin, Birmancevic SİVASSPOR: Muammer, Robin, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, James Avrupa kupalarında daha önce 20 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 7'sini kazandı, ikisinde berabere kaldı, 11 kez sahadan yenik ayrıldı. MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 21 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 38 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 gol sevinci yaşarken, dört kez fileleri havalandıran Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti. AVRUPA KARNESİ Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı. Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti. Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı. 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, gruptan çıkmayı başaramadı.