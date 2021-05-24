Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu

Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığını ve sürü bağışıklığını sağladıklarını bildirdi.

Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu
Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu
0:00 / 0:00
AA

Fearne, Malta Halk Sağlığı Kurumu Yetkilisi Prof. Dr. Charmaine Gauci ile düzenlediği basın toplantısında, ülkede aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanı, bu akşam itibarıyla yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılamada ilk dozu ve yüzde 42'sinin ikinci dozu almış olacağını belirterek, "Bugün sürü bağışıklığına ulaştık. Aşı virüse karşı bir silahtır." dedi.

Fearne ayrıca iki doz aşılananların temmuz ayından itibaren açık havada maske takmak zorunda olmayacağını söyledi.

Ülkede normale dönüş yolunun başladığını dile getiren Fearne, ancak halkın halen yüzde 30'unun aşılanması gerektiğini ifade etti.

Böylece Malta, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun belirlediği yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini yaz sonuna kadar aşılama hedefine ilk ulaşan ülke olmayı başardı.

Malta'da Kovid-19 salgınına karşı Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Moderna ve Johnson&Johnson aşıları kullanılıyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Malezya'da metro faciası: 213 yaralı! - Haberler
DÜNYAMalezya'da metro faciası: 213 yaralı!
Kongo Demokratik Cumhuriyetinde altın madeninde göçük: 13 ölü
DÜNYAKongo'da maden faciası: 13 ölü
Rusya'dan Türkiye'ye Kiev uyarısı
DÜNYARusya'dan Türkiye'ye uyarı
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı Beştepe'de karşıladı
DÜNYAPolonya Cumhurbaşkanı Beştepe'de
SON DAKİKA: İsrail güçlerinin Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti: Biden'dan açıklama!
DÜNYAİsrail güçleri Kudüs'te ateş açtı: Biden'dan ...
Nepal, ana kamptaki Covid-19 vakalarına rağmen Everest Dağı'na tırmanış sezonunu durdurmayacağını açıkladı
DÜNYACovid-19 vakalarına rağmen Everest'e tırmanışa devam
İsrail'den Rusya, Arjantin ve Seyşeller'e seyahat yasağı - Haberler
DÜNYAİsrail'den 3 ülkeye seyahat yasağı
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor - Haberler
DÜNYABlinken'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
İran, nükleer tesis denetleme anlaşmasını bir ay uzattı
DÜNYANükleer tesis denetleme anlaşmasında karar ...
Hong Kong’ta işsiz gençler sanal falcılık sektörüne yöneliyor
DÜNYAHong Kong’ta çevrim içi falcılık patlaması