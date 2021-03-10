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Malta'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Malta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte kaydedilen 510 vaka, salgının başından bu yana kayda geçen en yüksek günlük sayı oldu.

Malta'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
AA

Malta Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 4 bin 423 testte 510 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana kaydedilen "en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Ülkede toplam vaka sayısı 25 bin 357'ye ulaştı.

Adada halihazırda 3 bin 182 aktif Kovid-19 hastası bulunurken, iyileşenlerin sayısı ise 361 artarak 21 bin 838'e çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 2 artarak 337'ye yükseldi.

Nüfusu 500 bin civarında olan Malta'da bugüne kadar, 35 bin 93'ü ikinci doz olmak üzere 105 bin 416 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Bu arada, ABD Salgın Kontrol Merkezinin verilerine göre, Malta nüfusuna oranla son 7 günde dünya genelinde en çok pozitif vaka saptanan 6. ülke oldu.

Diğer yandan, Times of Malta gazetesinin haberinde, ülkenin en büyük hastanelerinden Mater Dei'de artan vaka ve hastalar nedeniyle üçüncü Kovid-19 biriminin açıldığı, vaka artışlarının arkasında Kovid-19'un İngiltere'de görülen daha bulaşıcı türünün olabileceği endişesinin yer aldığı belirtildi.

Ülkede artan vakalar sebebiyle salgın tedbirleri kapsamında, Başbakan Robert Abela, 4 Mart'ta tüm restoran, bar, kafe ve eğlence mekanlarının 11 Nisan'a kadar kapatıldığını, 16 yaş altındaki grup için temaslı sporların yapılmasının yasaklandığını açıklamıştı. Buna karşın, ülkede okullar açık kalmaya devam ediyor.

Muhalefetteki Milliyetçi Partinin (PN) lideri Bernard Grech ise bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Abela ve Sağlık Bakanı Chris Fearne'yi gerekli tedbirleri almadıkları için sorumsuzlukla suçlayarak bu iki ismin salgınla mücadelede "yetersiz kaldıklarını ve kontrolü kaybettiklerini" ifade etti.

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