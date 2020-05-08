Malta'dan ambulans uçakla Türkiye'ye nakledilen hasta minnettar

AA

AA muhabiri, Malta’dan dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Kofoğlu’na ulaştı.

İkamet ettiği Malta’da 2 Mayıs’ta motosikletiyle kırsal kesimde kaza yaptığını anlatan 34 yaşındaki yazılım mühendisi Kofoğlu, "Keskin bir virajdaki çukura girdim ve kontrolümü kaybedip düştüm. Devriye gezen polisler beni buldu. Kalifiye bir sağlık ekibi beni aldı." dedi.

Hastanede doktoru operasyondan sonra da 4-5 hafta boyunca kalkamayacağını söyleyince durumun kendisi için değiştiğini aktaran Kofoğlu, "Böylesi bir dönem için evde kimsen var mı diye sordu. Çünkü koronavirüs nedeniyle sana burada bakamayabiliriz dedi. Bir bakıcı ayarlaman gerek dediler. Koronavirüs nedeniyle uçuşlar da durdu. Bir yakınımı çağırayım desem gelemez. Yalnız yaşayan birisiyim. Büyükelçiliğimizi aradım. Sağ olsunlar onlar gerekli yönlendirmeleri yaptı." diye konuştu.

Büyükelçiliğin yönlendirmesiyle devreye Türkiye’den Sağlık Bakanlığının girdiğini anlatan Türk mühendis, Türkiye’ye getirilmesi konusunda Bakanlığa akşam saatlerinde bir e-posta gönderdiklerini ve 2 saat içinde cevap aldıklarını anlattı.

Sağlık Bakanlığı bürokratlarının da normalde uzun sürebilecek prosedürü hızlandırdığını aktaran Cem Kofoğlu, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı'nın da bu süreçte kendisini aradığını, büyükelçilik yetkililerinin de kendisini hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

- "Malta'da inanılmaz bir süreç yürüttüler"

Malta’da kaldığı Mater Dei Hastanesi’nde de kendisiyle yakından ilgilenildiğini aktaran Cem Kofoğlu, "Çok iyi bakıldım. Konsolosluğumuz dahil olduğu için mi böyleydi ama inanılmaz bir süreç yürüttüler. Sürekli başımdalardı. 'Ramazan ayındayız Müslüman olduğunuzu öğrendik sizin diyetiniz nasıl? Ona göre ayarlayalım' dediler. Odada başka hastalar da vardı. Onlara ayrı bana ayrı yemek geliyordu. Helal ürünler geldi. Bu kadar da hassaslardı." yorumunu yaptı.

- "Beni Türk doktorlarına emanet edin"

Operasyon sonrasında 4-5 hafta yatalak olacağını ve bu süreyi yakınlarının olduğu İzmir’de geçirmek için Bozyaka Araştırma Hastenesi’ne yatış işlemlerinin yapıldığını belirten Kofoğlu, şunları kaydetti:

"Burada da doktorlar, hasta bakıcılar, hemşireler inanılmazlar. Bunu kelimeyle tarif edemem. İnsan böyle hasta olup, her tarafı kırıkken bir de üstüne böyle mutlu olur muymuş, oluyormuş. Çok memnun kaldım. Bir şey lazımsa mutlaka yapıyorlar. Olabilecek tüm ihtimaller değerlendirildi. Tam anlamıyla ‘beni Türk doktorlarına emanet edin’ durumu. Onun rahatlığı var üzerimde."

- "Başka ülkedeki vatandaşa yardımı tüm dünya duymalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da durumunu yakından takip ettiğinin kendisine iletildiğini anlatan ve Bakan Koca'ya teşekkür eden Cem Kofoğlu, şunları söyledi:

"Her iki devlete de çok minnettarım. Çok talihsiz bir kaza geçirdim ama bu süreç iki devlet tarafından da mükemmel yönetildi. Ama şunu söyleyeyim; Sağlık Bakanlığımızın başka ülkeye ambulans uçak gönderip vatandaşını aldırması, bu kadar kısa sürede bunu yapması inanılmaz bir iş. Bizim devletimizde böyle mekanizmaların olması çok gurur verici. Ben bu operasyonu Malta'da da geçirebilirdim. Ama sonraki süreci idare edemeyeceğim için Türkiye’ye gelmek zorunda kaldım. Bu konuda da Sağlık Bakanlığımıza çok minnettarım. Özellikle Acil İşler Daire Başkanı Ali Emre Bey'e ve büyükelçiliğimiz çalışanlarına çok teşekkür ediyorum."

Türk mühendis, dünyada pek çok ülkenin Kovid-19 nedeniyle kendi vatandaşına dahi yardım edemediği bir dönemde, Sağlık Bakanlığının başka ülkedeki vatandaşına yardım etmesinin tüm dünyaya duyurulması gerektiğini kaydetti.