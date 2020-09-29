7 yaşındaki Prens George uluslararası kriz çıkardı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünyaMalta, David Attenborough'nun, Prens George'a hediye ettiği 23 milyon yıllık köpekbalığı dişini geri istedi
ABONE OL

7 yaşındaki Prens George uluslararası kriz çıkardı!

Ünlü İngiliz doğa belgeselcisi David Attenborough'nun, Cambridge Dükü Prens William'ın yedi yaşındaki büyük oğlu Prens'e George'a hediye ettiği 23 milyon yıllık köpekbalığı dişi, Malta ile İngiltere arasında soruna neden oldu.

Malta, David Attenborough'nun, Prens George'a hediye ettiği 23 milyon yıllık köpekbalığı dişini geri istedi
BBC TÜRKÇE
- PA Media
Prens George, Megalodon dişini David Attebborough'dan almıştı.

Ünlü İngiliz doğa belgeselcisi David Attenborough'nun, Cambridge Dükü Prens William'ın yedi yaşındaki büyük oğlu Prens'e George'a hediye ettiği 23 milyon yıllık köpekbalığı dişi, Malta ile İngiltere arasında soruna neden oldu.

Malta, Attenborough'nun 1960'ların sonlarında ailesiyle bu ülkede tatil yaparken bulduğu fosilleşmiş dişi geri istedi.

Malta Kültür Bakanı Jose Herrera, Times of Malta gazetesine, dişin kültür miraslarının bir parçası olduğunu belirterek "Yerel bir müzede sergilenmeyi hak ediyor ve geri almak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Herrera, "Haklı olarak tarihi ve sanatsal eserlerimize çok önem veriyoruz. Ama doğal tarihimize bu özeni göstermiyoruz. Bu davranışın değişmesi çaba harcamaya kararlıyım" diye konuştu.

Saray talebe henüz yanıt vermedi

Dişin Prens George'a, Attenborough'nun son belgesinin özel gösterimi için Cumartesi günü aileyi ziyareti sırasında verildiğini duyuran Kensington Sarayı, Maltalı bakanın talebiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Dişin, 3,6 milyon yıl kadar önce nesli tükenen megalodon türü dev bir köpek balığına ait olduğu belirtiliyor. 'Büyük Diş' olarak da bilinen megalodonların büyüklükleri 16 metreye kadar çıkabiliyordu.

- PA Media
Doğa belgeselcisi David Attenborough, Prens William ve ailesini Kensington Sarayı'nda ziyaret etmişti.

Malta 1964'e kadar İngiliz sömürgesiydi.

FossilEra.com sitesine göre, megalodon dişleri birçok yerde bulunabilen görece yaygın bir fosil türü.

Yetişkin bir megalodon ve diğer köpekbalığı türlerinin yaşamları boyunca ya da büyürken binlerce dişinin döküldüğü belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ders notlarını satarak kurduğu şirketle nasıl binlerce dolar para kazandı? - Haberler
BBCDers notlarını satarak kurduğu şirketle nasıl ...
TikTok: ABD'li yargıç, indirme yasağını askıya aldı
BBCTikTok: ABD'li yargıç, indirme yasağını askıya aldı
Koronavirüs: İspanya hükümetiyle Madrid yönetimi Covid-19 önlemleri konusunda anlaşamıyor
BBCKoronavirüs: İspanya hükümetiyle Madrid yönetimi ...
İngiltere’de okullarda "anti-kapitalizm" yasağına tepki: "Ülke totaliter yönetime kayıyor"
BBCİngiltere’de okullarda "anti-kapitalizm" yasağına ...
Belaruslu muhalif, iktidar değişikliği için Macron'dan yardım istiyor
BBCBelaruslu muhalif, iktidar değişikliği için ...
Koronavirüs: İtalya'da futbol maçlarına daha fazla seyirci alınması talebi reddedildi, karşılaşmalar en fazla 1000 seyirciyle oynanacak
BBCKoronavirüs: İtalya'da futbol maçlarına daha fazla ...
Japonya Hava Yolları'ndan cinsiyet-nötr dil kararı: Anonslarda ‘Bayanlar ve Baylar’ denilmeyecek
BBCJaponya Hava Yolları'ndan cinsiyet-nötr dil kararı: ...
ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı: Sekiz kenti besleyen su kaynağında tespit edildi
BBCABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı: Sekiz kenti ...
Paris'te eski Charlie Hebdo ofisi yakınlarındaki bıçaklanma olayında 7 kişi gözaltına alındı
BBCParis'te eski Charlie Hebdo ofisi yakınlarındaki ...
Lübnan'da 'şehir tarımı' neden yaygınlaşıyor?
BBCLübnan'da 'şehir tarımı' neden yaygınlaşıyor?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X