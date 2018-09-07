Malta U21 - Belçika U21 rakamlar

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 6 heyecanı devam ediyor. Malta U21, 07 Eylül 2018 Cuma günü Belçika U21 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Malta U21 son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Belçika U21, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 227 kodlu maçı oynayanlar; Malta U21 galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 4.00, Belçika U21 galibiyet oranı 1.60.

Malta U21 son hafta oynanan Moldova U21 maçında 3-2 kazandı.

Belçika U21 ise Letonya U21 karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Malta U21, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Malta U21, kendi sahasında 0 gol attı, 5 gol yedi.

Belçika U21 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Belçika U21, 4 gol atarken 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ