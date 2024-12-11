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        Haberler Gündem Güncel Maltepe'de 4 katlı binanın çatısı çöktü | Son dakika haberleri

        Maltepe'de 4 katlı binanın çatısı çöktü

        İstanbul Maltepe'de 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çatıdan düşen molozlar binanın altındaki dükkanlara zarar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 02:56 Güncelleme: 11.12.2024 - 02:56
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        Maltepe'de 4 katlı binanın çatısı çöktü
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        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Çınar Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki 4 katlı binanın çatısının bir kısmı şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı.

        ÖLÜ VEYA YARALI YOK

        DHA'nın haberine göre; yaşanan olayda ölen ya da olmazken, çatıdan düşen molozlar binanın girişindeki dükkanlara zarar verdi. Bazı dükkanların camları kırılırken, moloz parçalarının kaldırıma ve dükkanların tentelerine düştüğü görüldü. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla çatıya çıkarak tehlikeli diğer parçaları da alıp önlem aldı.

        "DEPREM GİBİ HİSSETTİK"

        Mahalle sakini Turan Kalaycı, "Yağmur suyunda dolayı çökme olmuş. Çatı dükkanların üzerine düştü. Yaralı kimse yok. Sesle aşağıya kendimizi zor attık. Deprem gibi bir şey hissettik. Büyük bir ses geldi. Arabalar dükkana falan girdi zannettik. İtfaiye geldi, diğer parçaları düşürdü" dedi.

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        #maltepe
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