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        Haberler Gündem İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı - Güncel haberler

        Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı

        Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 22:57 Güncelleme: 04.09.2023 - 22:57
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        Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı
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        Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Havadan helikopter yardımıyla müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

        Yangının çıktığı alanın yakınında bulunan bazı evlerin çatısına sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın alanında helikopter desteğiyle soğutma çalışması yapıldı.

        Akşam saatlerinde tamamen söndürülen yangına Orman Bölge Müdürlüğünden 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankı, 2 dozer, 100 personel, İBB itfaiyesinden 21 araç, 73 personel, İl Emniyet Müdürlüğünden 17 TOMA ile asayiş ekibi, AFAD'dan 1 araç ile 4 personel, Sahil Güvenlik'ten 2 bot ve 9 personel, ayrıca 2 ambulans ile 6 personel ile müdahale edildi.

        Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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