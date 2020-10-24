Maltepe'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim Cuma günü Cevizli Mahallesi'nde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulmak istenen 2 kişi, polisin "dur" ikazına uymadı.

Kullandıkları motosikleti görevlilerin üzerine sürerek kaçma girişiminde bulunan Sinan Y. ve Soner C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin yanındaki çantada 737 gram Hint keneviri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 525 TL bulundu.

İşlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Soner C. tutuklandı, Sinan Y. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.