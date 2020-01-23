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HaberlerGündemMaltepe Üniversitesi'nin spor salonun çatısında yangın çıktı

Maltepe Üniversitesi'nin spor salonunun çatısında yangın çıktı

İstanbul Maltepe'de Başıbüyük Mahallesi'ndeki Maltepe Üniversite'nin kapalı spor salonu çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi

maltepe üniversitesi
DHA

İstanbul'da Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Maltepe Üniversitesi kampüsünde bulunan kapalı spor salonunun çatısında yangın saat 09:45 sıralarında yangın çıktı.

İZOLASYON MALZEMELERİ ALEV ALDI

Edinilen bilgiye göre çatıdaki tadilat sırasında izolasyon malzemeleri bir anda alev aldı. Görevliler ve işçiler durumu itfaiye, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Polis ekipleri de tedbir amaçlı güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

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