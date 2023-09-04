Maltepe yangınıyla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı

Maltepe yangınıyla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı

Maltepe yangınıyla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı İstanbul'un Maltepe ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı

Maltepe'de bulunan ormanlık alanda çıkan yangın esnasında, polis ekipleri tarafından ormanda görülen biri yabancı uyruklu kadın iki kişi, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Maltepe Başıbüyük Mahallesindeki ormanlık alanda 14.30 sıralarında çıkan yangın sırasında, polis ekipleri tarafından ormanlık alanda şüpheli iki kişi görüldü. Biri yabancı uyruklu kadın olmak üzere yakalanan iki kişi, gözaltına alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.