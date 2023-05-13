Ankara Mamak, Nallıhan, Polatlı seçimi sonuçları ve oy oranları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YSK tarafından açıklanan verilere göre 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanma işlemlerini 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00 ile saat 17:00 arasında yapabilecek. Türkiye’de en çok seçmen sayısına sahip olan illerin başında yer alan Ankara 3 farklı bölgeye ayrılıyor. Yaşadığı ilçedeki son durumu takip etmek isteyenler “Mamak, Nallıhan, Polatlı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?” sorusuna yanıt arıyor. Mamak, Nallıhan, Polatlı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri sonuçları YSK tarafından açıklanacak ve Habertürk’ün seçim sonuçları sayfası üzerinden takip edilebilecek. İşte 2023 Genel Seçimleri Mamak, Nallıhan, Polatlı Seçim Sonuçları…Ankara Mamak, Nallıhan, Polatlı seçimi sonuçları ve oy oranları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YSK tarafından açıklanan verilere göre 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanma işlemlerini 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00 ile saat 17:00 arasında yapabilecek. Yaşadığı ilçedeki son durumu takip etmek isteyenler “Mamak, Nallıhan, Polatlı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?” sorusuna yanıt arıyor. Mamak, Nallıhan, Polatlı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri sonuçları YSK tarafından açıklanacak ve Habertürk’ün seçim sonuçları sayfası üzerinden takip edilebilecek. İşte 2023 Genel Seçimleri Mamak, Nallıhan, Polatlı Seçim Sonuçları…