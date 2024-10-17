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        Mamak Belediyesi'nden farklı yaş gruplarına ücretsiz sanat kursları

        Mamak Belediyesi farklı yaş grupları için sanat kurslarını ücretsiz olarak verecek. 31 Ekim'e kadar devam edecek kurs kayıt işlemleri, 08.00-17.00 saatleri arasında Musiki Muallim Mektebi kurs kayıt birimine yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:20 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:20
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        Mamak'ta ücretsiz sanat kursları
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        Ankara'nın Mamak Belediyesi, farklı yaş grupları için sanat kurslarını ücretsiz olarak verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15-40 yaş aralığındaki kişiler için Karagöz-Hacivat gölge oyunu yapım oynatım kursu verilecek.

        Gölge oyununun tasvir yapımı, doğaçlama ve seslendirme kursu Musiki Muallim Mektebi'nde gerçekleştirilecek. Kurslarda Karagöz-Hacivat tasvir yapım dersi, Karagöz-Hacivat seslendirme ve perde dersi, ortaoyunu, doğaçlama çalışmaları, oyun çalışması gibi dersler verilecek.

        31 Ekim'e kadar devam edecek kurs kayıt işlemleri, 08.00-17.00 saatleri arasında Musiki Muallim Mektebi kurs kayıt birimine yapılacak. Ayrıca kurs sonunda katılım belgesi de verilecek.

        Belediye çocukların sanatla küçük yaşta tanışması için de ücretsiz sanat kursları açıyor. 8-14 yaş aralığındaki çocuklar Musiki Muallim Mektebi kurs kaydı yaptırabilecek.

        Ney, keman, bağlama, gitar, piyano gibi enstrümanların yanı sıra halk dansları ve şan gibi farklı dallarda eğitimler verilecek.

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