Mamak'ta ücretsiz sanat kursları

Ankara'nın Mamak Belediyesi, farklı yaş grupları için sanat kurslarını ücretsiz olarak verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15-40 yaş aralığındaki kişiler için Karagöz-Hacivat gölge oyunu yapım oynatım kursu verilecek.

Gölge oyununun tasvir yapımı, doğaçlama ve seslendirme kursu Musiki Muallim Mektebi'nde gerçekleştirilecek. Kurslarda Karagöz-Hacivat tasvir yapım dersi, Karagöz-Hacivat seslendirme ve perde dersi, ortaoyunu, doğaçlama çalışmaları, oyun çalışması gibi dersler verilecek.

31 Ekim'e kadar devam edecek kurs kayıt işlemleri, 08.00-17.00 saatleri arasında Musiki Muallim Mektebi kurs kayıt birimine yapılacak. Ayrıca kurs sonunda katılım belgesi de verilecek.