Kasımpaşa, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 2-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli takım karşısında 3 puanı hanesine yazdıran Kasımpaşa’da mücadelenin gol perdesini Mame Thiam açtı. Son 2 haftada performansı ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken başarılı golcü, sarı-lacivertlilerle oynanan müsabakanın 55. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, gol sayısını 10’a çıkarmış oldu. 27. haftada Malatya deplasmanında 2 gol atarak takımını sırtlayan Mame Thiam, ligde son 2 haftada 3 gol ile katkı sağlamış oldu.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR