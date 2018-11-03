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Mamut Art Project 2019 için başvurular başladı

Genç sanatçıların çalışmalarını destekleyen ve onları koleksiyonerler, küratörler, galeriler ve sanat kurumlarıyla buluşturan Mamut Art'a başvurular 1 Aralık tarihine kadar yapılabilecek

03.11.2018 - 11:13 | Güncelleme:

Bağımsız genç sanatçılara eserlerini sergileme olanağı sunan “Mamut Art Project 2019” için başvurular başladı. Güncel sanatta yılın umut vaat eden sanatçıları için benzersiz bir keşif alanı sunan ve 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, bu yıl yedinci sergisini 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirecek. Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyonerler, küratörler, galeriler, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut’a başvurular, 1 Aralık 2018 tarihine kadar www.mamutartproject.com adresinden yapılabilecek.
Mamut Art Project, kasım ayı itibariyle Diyarbakır ve Mardin’de başlayan Portfolyo Günleri kapsamında, adayların başvuru için hazırladıkları portfolyoları ile ilgili sorularını yanıtlamak üzere farklı şehirlerde ücretsiz bilgi vermeye devam edecek.


Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, başvurular arasından seçilen sanatçılara, kendi iradeleri ile yürütebilecekleri, disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkânı sağlıyor. Güncel sanatın önde gelen sanatçılarından Memed Erdener (Extramücadele), koleksiyoner Ari Meşulam, küratör ve yazar Aslı Seven, sanat tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu ve son olarak Pi Artworks’ün kurucusu Yeşim Turanlı’dan oluşan  jüri, Mamut’un 7. edisyonunda eserlerini sergilemeye hak kazanan genç yetenekleri belirleyecek.

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