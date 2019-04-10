Güncel sanatta umut vadeden sanatçılar için benzersiz bir keşif alanı sunan ve 2015 yılından bu yana KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen Mamut Art Project’in 7. edisyonunda bin 350 başvuru arasından seçilen 49 sanatçının 600’den fazla eseri sergilendi.

Beş gün boyunca ziyaretçilerin katılımına açık olan Mamut’u, bu yıl 18 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Mamut Art Project’in bu yılki jürisinde ise sanatçı Memed Erdener namıdiğer Extramücadele, koleksiyoner Ari Meşulam, küratör ve yazar Aslı Seven, Sanat Tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu ve son olarak Pi Artworks’ün kurucusu Yeşim Turanlı yer aldı.

MAMUT'TA YEPYENİ SERGİ ALANI TASARIMI

Mamut Art Project 7. senesinde ziyaretçilerini yepyeni bir sergileme alanı tasarımı ile karşıladı. Sergileme alanı aynı zamanda Mamut’ta yer almış iki genç mimar Ceren Özşahin (MAP’17) ve Zeynep Tümertekin’in (MAP’19) tarafından baştan tasarlandı. Yeni tasarım ile Mamut, stant odaklı konseptinden çıkarak sanatçılara işlerini daha iyi sunma fırsatı sağlayan sergi alanına kavuştu. Sergilenen işlerin kendini daha iyi gösterdiği, sanatseverlerin rahat bir şekilde işleri inceleme fırsatı buldukları tasarım, ziyaretçilerden övgü aldı.

MAMUT SHOTS'TA ÖZEL HİKAYELER

Mamut Art Project; yeni programı Mamut SHOTS ile Burçak Bingöl, Erdil Yaşaroğlu, Kürşat Başar, Mirgün Cabas, Memed Erdener, Tuğçe Tuna ve Tuğrul Tülek’i konuk olarak ağırladı. Katılımcıların eşlik ettiği, kısa hikayelerin paylaşıldığı konuşma programı, tüm dinleyicilere motivasyon ve ilham verici oldu.

YEDİDEN YETMİŞE HERKES MAMUT'TAYDI

Çocukları sanatla buluşturma imkânı sunan Mamut Art Project, The Nest iş birliği ile Mamut Çocuk Atölyeleri’nde etkileyici, eğlenceli ve keşfetmeye yönelik bir atölye programında minik misafirleri ağırladı. Yaratıcılıktan ilham alarak oluşturulan alanlarda çocuklar; yeni keşifler yaptı. Ayrıca, PACE Çocuk Sanat Merkezi iş birliği ile yapılan Okul Gezileri’nde Barış Karayazgan liderliğinde, 450’yi aşkın öğrenciye tur gerçekleştirildi.

MAMUT PERFORMANSLARI 4. SENESİNDE

2016’dan beri Mamut kapsamında yer alan Mamut Performansları programında bu yıl için seçilen sekiz performans; izleyenleri oyun oynamaya, dilek dilemeye, dans etmeye ve değişime tanık olmaya dahil etti. Alternatif sanat inisiyatifi Krüw bu yıl; masal klasiklerini ve onların unutulmaz kahramanlarına yer verdi. Serigrafi baskı tekniğiyle hazırlanan çalışmalar, Masalz by Krüw sergisiyle ziyaretçilerle buluştu.